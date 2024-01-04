Душечкина (Корягина) Пелагея Иудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкина (Корягина) Пелагея Иудина

Место рождения

Марково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Душечкин Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Душечкин Сергей Исаев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1888 ст.

Сын: Душечкин Георгий Сергеев

Отец ребёнка: Душечкин Сергей Исаев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1894 ст.

Сын: Душечкин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Душечкин Сергей Исаев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1897 ст.

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Душечкин Сергей Исаев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баракина Елена Сергеева

Отец ребёнка: Душечкин Сергей Исаев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Душечкин Сергей Исаев

Смерть
Неизвестно
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