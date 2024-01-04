Душечкина (Корягина) Пелагея Иудина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Душечкин Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Душечкин Сергей Исаев
Рождение ребёнка
24.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Душечкин Сергей Исаев
Рождение ребёнка
28.07.1894 ст.
Отец ребёнка: Душечкин Сергей Исаев
Рождение ребёнка
12.01.1897 ст.
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Душечкин Сергей Исаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баракина Елена Сергеева
Отец ребёнка: Душечкин Сергей Исаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно