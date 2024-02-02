Константинова Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1748 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Константинов Петр Ефимович
Отец ребёнка: Константинов Ефим Федорович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Константинова Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Константинов Ефим Федорович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Константинова Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Ефим Федорович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Константинова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Константинов Петр Ефимович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно