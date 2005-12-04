Пищулина (Пищулин) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулина (Пищулин) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1916

Дата смерти

04.12.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пищулин Семён Иванович

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Семён Иванович

Смерть
04.12.2005
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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