Пищулина (Пищулин) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1916
Дата смерти04.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пищулин Семён Иванович
Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2005
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область