Глазунов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазунов Иван Иванович

Глазунов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Иван Петров

Мать: Евфросиния Венедиктова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазунов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Глазунова Наталия Семеновна

Старо-Карельское, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.10.1882

Жена: Глазунова Наталия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Глазунов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 30.11.1883

Дочь: Глазунова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1886

Сын: Глазунов Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1889

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Глазунова Наталия Семеновна

Рождение ребёнка
?.02.1897

Дочь: Глазунова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1899

Дочь: Глазунова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Глазунов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1904

Дочь: Глазунова Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.