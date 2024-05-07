Глазунов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Иван Петров
Мать: Евфросиния Венедиктова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазунов Никифор Иванович
Мать ребёнка: Глазунова Наталия Семеновна
Старо-Карельское, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.10.1882
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Глазунов Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 30.11.1883
Дочь: Глазунова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1886
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1889
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Глазунова Наталия Семеновна
Рождение ребёнка
?.02.1897
Дочь: Глазунова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1899
Дочь: Глазунова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: Глазунова Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно