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Коляда Александр Александрович

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

14.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984

Отец: Коляда Александр Иванович

Мать: Коляда Людмила Андреевна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коляда Наталья

Зерноград, Ростовская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Коляда Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Коляда Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коляда Наталья

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зерноград, Ростовская
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