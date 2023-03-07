Коляда Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения14.03.1984
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коляда Наталья
Зерноград, Ростовская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Коляда Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Коляда Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коляда Наталья
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зерноград, Ростовская