Шмаргун (Данильшина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.11.1920
Дата смерти06.09.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920
Отец: Данильшин Иван
Мать: не указана
Вороновицкий район, с.Шендерово
Бракосочетание
09.03.1940
Хасанскмй р-н, с.Янчиха, колхоз 20 год Октября, тракторист
Работа или профессия
1940
Колхоз 20 год Октября с.Янчиха Хасанский район Приморскмй край, рядовая колхозница.
Рождение ребёнка
25.02.1941
Дочь: Фирсова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Горлов Василий Алексеевич
Хасанский район, с.Янчиха (Янчихе)
Рождение ребёнка
12.11.1947
Сын: Шмаргун Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.02.1948
Муж: скрыто настройками приватности
Приморский край, Россия
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Рождение ребёнка
07.08.1953
Сын: Шмаргун Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Смерть
06.09.1970
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: раковая кахексия похоронена на Морском кладбище г.Владивосток