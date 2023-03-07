Шмаргун (Данильшина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаргун (Данильшина) Мария Ивановна

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Место рождения

Шендеров, Вінницька область

Дата рождения

26.11.1920

Дата смерти

06.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920

Отец: Данильшин Иван

Мать: не указана

Шендеров, Вінницька область
Вороновицкий район, с.Шендерово
Бракосочетание
09.03.1940

Муж: Горлов Василий Алексеевич

Цуканово, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанскмй р-н, с.Янчиха, колхоз 20 год Октября, тракторист
Работа или профессия
1940
Цуканово, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Колхоз 20 год Октября с.Янчиха Хасанский район Приморскмй край, рядовая колхозница.
Рождение ребёнка
25.02.1941

Дочь: Фирсова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Горлов Василий Алексеевич

Цуканово, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, с.Янчиха (Янчихе)
Рождение ребёнка
12.11.1947

Сын: Шмаргун Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
17.02.1948

Муж: скрыто настройками приватности

Приморский край, Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1953

Сын: Шмаргун Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Смерть
06.09.1970
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: раковая кахексия похоронена на Морском кладбище г.Владивосток
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