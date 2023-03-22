Наудужас Осип Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наудужас Осип Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наудужас Наудаж Андрей

Мать: не указана

Место жительства
До 1871
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Жагорская волость
Бракосочетание
1879

Жена: Вифлянт Наудужас Уршулия Казимировна

Тюмень
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Навдужас Константин Осипович

Мать ребёнка: Вифлянт Наудужас Уршулия Казимировна

Смерть
Неизвестно
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