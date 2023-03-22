Наудужас Осип Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наудужас Наудаж Андрей
Мать: не указана
Место жительства
До 1871
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Жагорская волость
Бракосочетание
1879
Тюмень
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Навдужас Константин Осипович
Мать ребёнка: Вифлянт Наудужас Уршулия Казимировна
Смерть
Неизвестно