Барабанова (Сизова) Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.03.1932
Дата смерти16.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1932
Отец: Сизов Николай Гавриилович
Мать: Сизова Пелагея Ивановна
Образование
С 1948 по 1951
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Минераловодское дошкольное педагогическое училище. Специальность: Воспитатель детского сада
Бракосочетание
14.02.1954
Рождение ребёнка
22.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барабанов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
19.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барабанов Пётр Сергеевич
Смерть
16.04.2023