Барабанова (Сизова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова (Сизова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

30.03.1932

Дата смерти

16.04.2023

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1932

Отец: Сизов Николай Гавриилович

Мать: Сизова Пелагея Ивановна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Образование
С 1948 по 1951
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Минераловодское дошкольное педагогическое училище. Специальность: Воспитатель детского сада
Бракосочетание
14.02.1954

Муж: Барабанов Пётр Сергеевич

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барабанов Пётр Сергеевич

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барабанов Пётр Сергеевич

Надвоицы, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
16.04.2023
Надвоицы, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия