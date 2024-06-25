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Сафонова Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софонов Петр Семенович

Место жительства
Неизвестно
Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Сафонов Николай Петрович

Отец ребёнка: Софонов Петр Семенович

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Сафонов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Софонов Петр Семенович

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Сафонова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Софонов Петр Семенович

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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