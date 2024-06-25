Сафонова Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Софонов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сафонов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Софонов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Сафонова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Софонов Петр Семенович
Смерть
Неизвестно