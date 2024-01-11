Эйдельман Марк Аронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эйдельман Арон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Эйдельман Леонтий Маркович
Мать ребёнка: Эйдельман Сара
Рождение ребёнка
14.04.1871
Сын: Эйдельман Матвей (Мендель) Маркович
Мать ребёнка: Эйдельман Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйдельман Лазарь Маркович
Мать ребёнка: Эйдельман Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйдельман Срол (Исраэль) Маркович
Мать ребёнка: Эйдельман Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эйдельман Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эйдельман Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эйдельман Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эйдельман Сара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эйдельман Сара
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: DEAT