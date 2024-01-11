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Эйдельман Марк Аронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эйдельман Арон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Эйдельман Леонтий Маркович

Мать ребёнка: Эйдельман Сара

Рождение ребёнка
14.04.1871

Сын: Эйдельман Матвей (Мендель) Маркович

Мать ребёнка: Эйдельман Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйдельман Лазарь Маркович

Мать ребёнка: Эйдельман Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйдельман Срол (Исраэль) Маркович

Мать ребёнка: Эйдельман Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйдельман Абрам Маркович

Мать ребёнка: Эйдельман Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйдельман Аарон Маркович

Мать ребёнка: Эйдельман Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйдельман Борис Маркович

Мать ребёнка: Эйдельман Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эйдельман Сара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдельман Сара

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: DEAT
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