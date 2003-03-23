Лакиенко Василий
Место рожденияс.Архангельское,Ставропольский край
Дата рождения21.01.1920
Дата смерти23.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самко (Лакиенко) Валентина
Мать ребёнка: Стативко (Стативко) Елизавета (Леся)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2003
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно