Лакиенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакиенко Василий

Место рождения

с.Архангельское,Ставропольский край

Дата рождения

21.01.1920

Дата смерти

23.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самко (Лакиенко) Валентина

Мать ребёнка: Стативко (Стативко) Елизавета (Леся)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стативко (Стативко) Елизавета (Леся)

Смерть
23.03.2003
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

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