Матросова Емельянова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросова Емельянова Надежда Николаевна

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

02.10.1928

Дата смерти

Около ?.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Около ?.04.2020
Москва, город федерального значения Москва
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