Малета (Котова) Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малета (Котова) Нина Ильинична

Место рождения

пос. Григорьевский

Дата рождения

05.02.1938

Дата смерти

26.12.2015

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1938

Отец: Котов Илья Иванович

Мать: Котова Матрона Ильинична

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
02.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малета Иннокентий Иванович

Новорождественское, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
04.12.1959 ст.

Муж: Малета Иннокентий Иванович

Новорождественское, Томский муниципальный район, Томская область
Ново-Рождественкского с/с Туганского района ТО №15 от 04.12.1959
Смерть
26.12.2015
Томск, город Томск, Томская область