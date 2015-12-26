Малета (Котова) Нина Ильинична
Место рожденияпос. Григорьевский
Дата рождения05.02.1938
Дата смерти26.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1938
Отец: Котов Илья Иванович
Мать: Котова Матрона Ильинична
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
02.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малета Иннокентий Иванович
Бракосочетание
04.12.1959 ст.
Ново-Рождественкского с/с Туганского района ТО №15 от 04.12.1959
Смерть
26.12.2015
Томск, город Томск, Томская область