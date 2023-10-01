Брашкин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.?
Сын: Брашкин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Пеленева-Брашкина Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
10.12.?
Сын: Брашкин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Пеленева-Брашкина Вера Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно