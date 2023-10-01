Брашкин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брашкин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.?

Сын: Брашкин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Пеленева-Брашкина Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
10.12.?

Сын: Брашкин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Пеленева-Брашкина Вера Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пеленева-Брашкина Вера Анатольевна

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