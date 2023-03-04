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Степанова Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1919

Дочь: Степанова Ирина Гурьевна

Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович

с. Вайда Нижне-Амурского района Хабаровского края
Рождение ребёнка
03.09.1924

Сын: Степанов Петр Гурьевич

Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович

Нижне-Амурская обл., с. Сахаровка (Нижне-Амурский р-н)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Николай Гурьевич

Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Григорий Гурьевич

Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Семен Гурьевич

Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нессон Анастасия Гурьевна

Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онипко Екатерина Гурьевна

Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович

Смерть
Неизвестно
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