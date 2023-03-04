Степанова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1919
Дочь: Степанова Ирина Гурьевна
Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович
с. Вайда Нижне-Амурского района Хабаровского края
Рождение ребёнка
03.09.1924
Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович
Нижне-Амурская обл., с. Сахаровка (Нижне-Амурский р-н)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Николай Гурьевич
Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Григорий Гурьевич
Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нессон Анастасия Гурьевна
Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онипко Екатерина Гурьевна
Отец ребёнка: Степанов Гурий Степанович
Смерть
Неизвестно