Лесник Валерий Алексеевич
Место рожденияОкница, Молдавия
Дата рождения09.12.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1950
Отец: Лесник Алексей
Мать: Лесник Мария
Окница, Молдавия
Рождение ребёнка
28.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Молдавия
Смерть
Неизвестно