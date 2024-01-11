Лесник Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесник Валерий Алексеевич

Место рождения

Окница, Молдавия

Дата рождения

09.12.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1950

Отец: Лесник Алексей

Мать: Лесник Мария

Окница, Молдавия
Рождение ребёнка
28.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Молдавия
Смерть
Неизвестно
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