Тарлыков Митрофан Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Тарлыков Терентий Филимонович
Мать: Тарлыкова Елена
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
01.07.1926
Дочь: Надежда Митрофановна
Мать ребёнка: Тарлыкова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Митрофановна
Мать ребёнка: Тарлыкова Надежда Владимировна
Смерть
1972