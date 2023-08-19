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Тарлыков Митрофан Терентьевич

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Тарлыков Терентий Филимонович

Мать: Тарлыкова Елена

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Около 1925

Жена: Тарлыкова Надежда Владимировна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.07.1926

Дочь: Надежда Митрофановна

Мать ребёнка: Тарлыкова Надежда Владимировна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Митрофановна

Мать ребёнка: Тарлыкова Надежда Владимировна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1972