Мокрушин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1943
Дата смерти15.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1943
Отец: Мокрушин Иакинф Павлович
Мать: Мокрушина Анастасия
Рождение ребёнка
11.09.1967
Дочь: Неонилла
Мать ребёнка: Мокрушина Валентина
Рождение ребёнка
02.12.1971
Сын: Мокрушин Дмитрий
Мать ребёнка: Мокрушина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокрушина Валентина
Смерть
15.08.2020