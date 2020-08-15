Мокрушин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушин Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1943

Дата смерти

15.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1943

Отец: Мокрушин Иакинф Павлович

Мать: Мокрушина Анастасия

Рождение ребёнка
11.09.1967

Дочь: Неонилла

Мать ребёнка: Мокрушина Валентина

Рождение ребёнка
02.12.1971

Сын: Мокрушин Дмитрий

Мать ребёнка: Мокрушина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрушина Валентина

Смерть
15.08.2020
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