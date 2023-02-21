Пономарев Григорий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1929
Дата смерти24.12.1968
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929
Отец: Пономарев Осип Иосифович
Мать: Пономарева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарева Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1968
Омск, город Омск, Омская область