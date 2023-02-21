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Пономарев Григорий Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1929

Дата смерти

24.12.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929

Отец: Пономарев Осип Иосифович

Мать: Пономарева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Нина Николаевна

Смерть
24.12.1968
Омск, город Омск, Омская область
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