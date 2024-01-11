(Боксер) Малка (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Боксер) Малка (Мария)

(Боксер) Малка (Мария)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Боксер Енох (Ион)

Мать: Боксер Эня Моисеевна

Смерть
1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close