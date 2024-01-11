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(Боксер) Малка (Мария)
(Боксер) Малка (Мария)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
1965
Пол
Женский
Отец
Боксер Енох (Ион)
1903 г.р.
Мать
Боксер (Риммерман) Эня Моисеевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Боксер Енох (Ион)
Мать:
Боксер Эня Моисеевна
Смерть
1965
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