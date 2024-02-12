Ширинская Адиля Измаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинская Адиля Измаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1939

Дата смерти

Около 2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1939

Отец: Ширинский Измаил

Мать: не указана

Смерть
Около 2020
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