Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ширинская Адиля Измаиловна
Ширинская Адиля Измаиловна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1939
Дата смерти
Около 2020
Пол
Женский
Отец
Ширинский Измаил
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1939
Отец:
Ширинский Измаил
Мать: не указана
Смерть
Около 2020
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия