Иванова (Андреева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Андреева) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

02.03.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Петр Анисимович

Мать: Андреева Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
19.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Илья Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.03.1999
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