Иванова (Андреева) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти02.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Петр Анисимович
Рождение ребёнка
19.02.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Илья Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.03.1999