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Knights John
Knights John
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Knights) Jennie I.
1878 г.р.
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1878
Дочь:
Jennie I.
Мать ребёнка:
Lucy
Chester, N. H.
Смерть
Неизвестно
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