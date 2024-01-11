Черных Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Алексей

Отец ребёнка: Черных Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Черных Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Сергей

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