Черных Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Алексей
Отец ребёнка: Черных Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Черных Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Сергей