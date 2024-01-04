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Коберник Соломон Михелевич

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коберник Михель Михаил Юдкович

Мать: Коберник Лея Лейбовна

Харьков, Харківська область
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