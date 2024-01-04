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Коберник Соломон Михелевич
Коберник Соломон Михелевич
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Древо
Место рождения
Харьков
, Харківська область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Коберник Михель Михаил Юдкович
Мать
Коберник (Гольфрид) Лея Лейбовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Коберник Михель Михаил Юдкович
Мать:
Коберник Лея Лейбовна
Харьков
, Харківська область
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