Соколов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1949
Дочь: Анохина Галина
Мать ребёнка: Соколова Зинаида
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Зинаида
Смерть
Неизвестно