Соколов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1924 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1949

Дочь: Анохина Галина

Мать ребёнка: Соколова Зинаида

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Зинаида

Смерть
Неизвестно