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Карпов Олег Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Карпов Иван Александрович

Мать: Карпова Надежда Михайловна

Смерть
1935
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