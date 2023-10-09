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Карпов Олег Иванович
Карпов Олег Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1935
Пол
Мужской
Отец
Карпов Иван Александрович
1912 г.р.
Мать
Карпова (Беликова) Надежда Михайловна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Карпов Иван Александрович
Мать:
Карпова Надежда Михайловна
Смерть
1935
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