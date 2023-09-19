Евдокия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ефимов

Смерть
Неизвестно
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