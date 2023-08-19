Иульяния Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
06.05.1890 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.05.1890 Вилина Александра Никитична Вилина отец крестьянин Никита Ефимович Вилина мать жена Александра Георгиевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Вилина крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно