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Иульяния Гавриловна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
06.05.1890 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.05.1890 Вилина Александра Никитична Вилина отец крестьянин Никита Ефимович Вилина мать жена Александра Георгиевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Вилина крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно