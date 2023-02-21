Кольер (Гроссвенор) Присцилла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Кольер Элизабет
Отец ребёнка: Кольер Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольер Мортимер
Отец ребёнка: Кольер Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кольер Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольер Гарри
Отец ребёнка: Кольер Альберт