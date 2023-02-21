Кольер (Гроссвенор) Присцилла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольер (Гроссвенор) Присцилла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Кольер Элизабет

Отец ребёнка: Кольер Альберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольер Мортимер

Отец ребёнка: Кольер Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кольер Альберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольер Гарри

Отец ребёнка: Кольер Альберт

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