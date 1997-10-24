Красовская (Балина) Вероника Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовская (Балина) Вероника Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1997

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1996 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1997

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.2018

Дочь: Красовская Владислава Сергеевна

Отец ребёнка: Красовский Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красовский Сергей Викторович

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