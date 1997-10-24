Красовская (Балина) Вероника Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1997
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1997
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.2018
Дочь: Красовская Владислава Сергеевна
Отец ребёнка: Красовский Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно