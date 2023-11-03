Фатьянов Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатьянов Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатьянов Виктор Иванович

Мать: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатьянова Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Фатьянова Шинкаренко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатьянов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Фатьянова Шинкаренко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатьянова Шинкаренко Наталья

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