Фатьянов Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фатьянов Виктор Иванович
Мать: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатьянова Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Фатьянова Шинкаренко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатьянов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Фатьянова Шинкаренко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно