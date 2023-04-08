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Власов Кузьма Александрович

Место рождения

Пермская обл., Октябрьский район, д. Шатуново

Дата рождения

19.07.1924

Дата смерти

23.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1924

Отец: Власов Александр

Мать: Власова Анфиса

Пермская обл., Октябрьский район, д. Шатуново
Военная служба
23.09.1942
Власов Кузьма Александрович Записи из проекта Дорога Памяти Дата рождения: 18.07.1924 Место рождения: д. Шатунова Наименование военкомата: Щучье-Озерским РВК Молотовской области Дата призыва: 23.09.19... Показать все
Военная служба
05.05.1944
Власов Кузьма Александрович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: пос. Тюш Наименование военкомата: Щучье Озерский РВК Молотовской области Дата призыва: 05.05.1944 Воинское з... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1952

Дочь: Власова Любовь Кузьмовна

Мать ребёнка: Власова Пелагея Николаевна

Пермская область, деревня Тюш
Рождение ребёнка
12.04.1954

Сын: Власов Виктор Кузьмич

Мать ребёнка: Власова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.1955

Сын: Власов Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Власова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1957

Дочь: Власова Нина Кузьмовна

Мать ребёнка: Власова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
01.07.1960

Сын: Власов Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Власова Пелагея Николаевна

Военная награда
06.04.1985
Смерть
23.03.1993