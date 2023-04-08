Власов Кузьма Александрович
Место рожденияПермская обл., Октябрьский район, д. Шатуново
Дата рождения19.07.1924
Дата смерти23.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1924
Отец: Власов Александр
Мать: Власова Анфиса
Пермская обл., Октябрьский район, д. Шатуново
Военная служба
23.09.1942
Власов Кузьма Александрович Записи из проекта Дорога Памяти Дата рождения: 18.07.1924 Место рождения: д. Шатунова Наименование военкомата: Щучье-Озерским РВК Молотовской области Дата призыва: 23.09.19... Показать все
Военная служба
05.05.1944
Власов Кузьма Александрович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: пос. Тюш Наименование военкомата: Щучье Озерский РВК Молотовской области Дата призыва: 05.05.1944 Воинское з... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1952
Дочь: Власова Любовь Кузьмовна
Мать ребёнка: Власова Пелагея Николаевна
Пермская область, деревня Тюш
Рождение ребёнка
12.04.1954
Мать ребёнка: Власова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1955
Мать ребёнка: Власова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1957
Дочь: Власова Нина Кузьмовна
Мать ребёнка: Власова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1960
Мать ребёнка: Власова Пелагея Николаевна
Военная награда
06.04.1985
Смерть
23.03.1993