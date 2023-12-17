Тушев семен (большой) антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушев семен (большой) антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Отец

1693 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Тушев антон ерофеевич

Мать: не указана

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