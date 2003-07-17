Семенова Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Елена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.2003

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2003

Отец: Семенов Андрей Станиславович

Мать: не указана