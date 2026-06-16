(Сваткова) Параскева Петровна
женский, родилась 30.08.1882 ст., Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
умерла Неизвестно
ОтецСватков Петр Иванович1853 г.р.
МатьСваткова (Ошлокова) Екатерина Михайловна1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1882 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
12.10.1882 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
16.02.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №78, стр. 456