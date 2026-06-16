(Сваткова) Параскева Петровна 30.08.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Сваткова) Параскева Петровна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 30.08.1882 ст., Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

умерла Неизвестно

Отец
Сватков Петр Иванович1853 г.р.
Мать
Сваткова (Ошлокова) Екатерина Михайловна1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1882 ст.

Отец: Сватков Петр Иванович

Мать: Сваткова (Ошлокова) Екатерина Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №78, стр. 456

Крещение
12.10.1882 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Николаевская церковь | Яндекс «Поиск по архивам» | https://yandex.ru/archive/catalog/89655608-94d9-490f-b390-f85604023ac2/456

Восприемник
16.02.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Иван Яковлевич Привалов

Смерть
Неизвестно

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