Суднева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суднева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1713

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Суднев Федор Герасимов

Отец ребёнка: Суднев (суднишников) Герасим Федосеев

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Суднев Ерофей Герасимов

Отец ребёнка: Суднев (суднишников) Герасим Федосеев

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Суднев Василий Герасимов

Отец ребёнка: Суднев (суднишников) Герасим Федосеев

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Суднев Петр Герасимов

Отец ребёнка: Суднев (суднишников) Герасим Федосеев

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суднев (суднишников) Герасим Федосеев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1713
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
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