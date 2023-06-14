Губина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1977
Дочь: Губина Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Губин Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1980
Отец ребёнка: Губин Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
19.11.1990
Отец ребёнка: Губин Валерий Васильевич