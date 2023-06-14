Губина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1977

Дочь: Губина Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Губин Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1980

Сын: Губин Василий Валерьевич

Отец ребёнка: Губин Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
19.11.1990

Сын: Губин Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Губин Валерий Васильевич