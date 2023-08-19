Лаптев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лаптев Иван Фомич
Мать: Лаптева Арина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лаптев Иван Павлович
Мать ребёнка: Лаптева Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лаптев Иван Павлович
Мать ребёнка: Лаптева Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Лаптева Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Лаптева Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Афимья Павловна
Мать ребёнка: Лаптева Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Марья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно