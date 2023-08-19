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Лаптев Павел Иванович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лаптев Иван Фомич

Мать: Лаптева Арина Тимофеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лаптев Иван Павлович

Мать ребёнка: Лаптева Марья Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лаптев Иван Павлович

Мать ребёнка: Лаптева Марья Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Лаптев Степан Павлович

Мать ребёнка: Лаптева Марья Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Лаптев Василей Павлович

Мать ребёнка: Лаптева Марья Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Афимья Павловна

Мать ребёнка: Лаптева Марья Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Марья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно