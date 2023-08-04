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Иванов Артём Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1982

Отец: Иванов Михаил Александрович

Мать: Иванова Людмила Петровна

Бракосочетание
24.08.2007

Жена: Иванова Екатерина Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.11.2014

Дочь: Иванова Юлия Артёмовна

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анастасия Артёмовна

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Алексеевна