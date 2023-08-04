Иванов Артём Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1982
Бракосочетание
24.08.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.11.2014
Дочь: Иванова Юлия Артёмовна
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анастасия Артёмовна
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Алексеевна