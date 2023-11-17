Кокшаров Алексей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшаров Алексей Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокшаров Лев Алексеевич

Мать: Нина Григорьевна

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