Тюпкина Пелагея Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1891 ст.
Дочь: Тюпкина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Тюпкин Алексей Потапович
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Тюпкин Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Тюпкин Алексей Потапович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно