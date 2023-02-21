Тюпкина Пелагея Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюпкина Пелагея Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1891 ст.

Дочь: Тюпкина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Тюпкин Алексей Потапович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Тюпкин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Тюпкин Алексей Потапович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюпкин Алексей Потапович

Смерть
Неизвестно
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