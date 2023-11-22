Галиуллина Зайнаб Хаппутиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1955
Сын: Галиуллин Халим Хабибулович
Отец ребёнка: Галиуллин Хабибулла
Рождение ребёнка
13.06.1958
Сын: Галиуллин Хамит
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аглиуллина Гельжиан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залалатдинова Миниса
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно