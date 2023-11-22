Галиуллина Зайнаб Хаппутиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллина Зайнаб Хаппутиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1955

Сын: Галиуллин Халим Хабибулович

Отец ребёнка: Галиуллин Хабибулла

Рождение ребёнка
13.06.1958

Сын: Галиуллин Хамит

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аглиуллина Гельжиан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залалатдинова Миниса

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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