Чернова (Филясова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Филясова) Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Филясов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1881

Муж: Чернов Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1883

Сын: Чернов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Чернов Николай Иванович

Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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