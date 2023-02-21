Чернова (Филясова) Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Филясов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1881
Рождение ребёнка
18.11.1883
Сын: Чернов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Чернов Николай Иванович
Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно