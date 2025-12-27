Гринвальд Иоганн Фридрих Георг Конрадович
мужской, родился 11.07.1887, Кривояр, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
умер Около 1933
ОтецGrünwald Johann Conrad10.10.1859 г.р.
МатьКох Анна Катарина11.03.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1887
Отец: Grünwald Johann Conrad
Мать: Кох Анна Катарина
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
02.09.1914
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
27.10.1925
Смерть
Около 1933