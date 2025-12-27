Гринвальд Иоганн Фридрих Георг Конрадович 11.07.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гринвальд Иоганн Фридрих Георг Конрадович

Автор
ВГ
Гринвальд В.

мужской, родился 11.07.1887, Кривояр, Ровенский муниципальный район, Саратовская область

умер Около 1933

Отец
Grünwald Johann Conrad10.10.1859 г.р.
Мать
Кох Анна Катарина11.03.1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1887

Отец: Grünwald Johann Conrad

Мать: Кох Анна Катарина

Кривояр, Ровенский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринвальд (Буксманн) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
02.09.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринвальд (Буксманн) Мария Андреевна

Кривояр, Ровенский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринвальд (Буксманн) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринвальд (Буксманн) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринвальд (Буксманн) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
27.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринвальд (Буксманн) Мария Андреевна

Кривояр, Ровенский муниципальный район, Саратовская область

Смерть
Около 1933

Пропал или умер от туберкулеза в тюрьме

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