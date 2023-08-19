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Дураченков Петр Семенович
Дураченков Петр Семенович
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Место рождения
Крымский
, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Дата рождения
1871
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Дураченков Семен Никитин
Мать
Дураченкова Евфимия Петрова
Дети
Не указаны
Добавил:
LM
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Дураченков Семен Никитин
Мать:
Дураченкова Евфимия Петрова
Крымский
, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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