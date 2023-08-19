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Дураченков Петр Семенович

Место рождения

Крымский, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

LM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Дураченков Семен Никитин

Мать: Дураченкова Евфимия Петрова

Крымский, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно