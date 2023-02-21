- Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.

Дочь: Колупаева Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Колупаев Фёдор' Николаевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.

Дочь: Колупаева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Колупаев Фёдор' Николаевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
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