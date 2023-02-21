- Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.
Дочь: Колупаева Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Колупаев Фёдор' Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.
Дочь: Колупаева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Колупаев Фёдор' Николаевич