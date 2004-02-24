Воробьёва (Леонтьева) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения25.10.1923
Дата смерти24.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1923
Бракосочетание
21.11.1953
Бишкек, Киргизия
Супруг(-а): Анна Максимовна Воробьева (Леонтьева)
Рождение ребёнка
20.10.1954
Дочь: Трофимова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
12.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Николаевич
с. Озерко, Заполярный район Мурманская область, Россия
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени | № наградного документа: 177номер записи в базе данных: 1510890144
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Крещение
Неизвестно
Godparents:Савин Иван Герасимович и Анферова Ирина Семеновна
Смерть
24.02.2004
Хохольский, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Новохопёрское кладбище | Novokhopyorsk, Novokhopersk, Voronezhskaya Oblast', Russia