Воробьёва (Леонтьева) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Леонтьева) Анна Максимовна

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Место рождения

Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.10.1923

Дата смерти

24.02.2004

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1923

Отец: Леонтьев Максим Матвеевич

Мать: Леонтьева Мария Никифоровна

Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
21.11.1953

Муж: Воробьёв Владимир Николаевич

Бишкек, Киргизия
Супруг(-а): Анна Максимовна Воробьева (Леонтьева)
Рождение ребёнка
20.10.1954

Дочь: Трофимова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
26.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
12.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Николаевич

с. Озерко, Заполярный район Мурманская область, Россия
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени | № наградного документа: 177номер записи в базе данных: 1510890144
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Крещение
Неизвестно
Godparents:Савин Иван Герасимович и Анферова Ирина Семеновна
Смерть
24.02.2004
Хохольский, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Новохопёрское кладбище | Novokhopyorsk, Novokhopersk, Voronezhskaya Oblast', Russia