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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1909

Дочь: Диденко Анна

Отец ребёнка: Неплях Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неплях Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Неплях Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неплях Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Неплях Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неплях Иван

Смерть
Неизвестно