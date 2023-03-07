Колганов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1896 ст.
Дата смерти01.05.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1924
Гжель, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1927
Сын: Колганов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Колганова Феврония Александровна
Смерть
01.05.1940