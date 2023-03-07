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Колганов Василий Григорьевич

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Место рождения

Фенино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.08.1896 ст.

Дата смерти

01.05.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фенино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
15.05.1924

Жена: Колганова Феврония Александровна

Гжель, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1927

Сын: Колганов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Колганова Феврония Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.05.1940
Москва, город федерального значения Москва
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